12 сентября, 17:22

Байден: США направляют средства на оказание помощи пострадавшей от затоплений Ливии

Президент Соединенных Штатов не представил деталей об объеме помощи

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов направляет помощь организациям, оказывающим помощь пострадавшей от затоплений Ливии. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении президента США Джо Байдена.

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"В этот трудный час Соединенные Штаты направляют средства на оказание чрезвычайной помощи организациям, занимающимся ликвидацией последствий стихийных бедствий, и координируют свои действия с ливийскими властями и ООН с целью оказания дополнительной поддержки", - отметил американский лидер. Он не представил деталей об объеме помощи. 

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СШАЛивияБайден, Джо
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