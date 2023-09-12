В ООН ответили на упрек в неэффективности со стороны Украины

По словам официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, ООН "четко высказывала свою позицию" по нарушениям международного права в свете конфликта на Украине

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. ООН смогла в рамках зерновой сделки создать действенную платформу, объединяющую за одним столом представителей Москвы, Киева и Анкары. Так официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик ответил на брифинге для журналистов на заявление украинских властей о неэффективности ООН.

"Позвольте мне сказать несколько слов в нашу защиту. <...> Черноморская морская инициатива, хоть и не была планом мирного урегулирования, является единственной структурой, в которой собрались за одним столом украинские и российские военные, представители ООН и Турции. Я думаю, что была создана очень полезная платформа, и мы надеемся, что сможем возобновить операции (по зерновой сделке - прим. ТАСС)", - сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН "четко высказывала свою позицию" по нарушениям международного права в свете конфликта на Украине.

Во вторник постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН напомнил, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Объединенные Нации "конторой по зарабатыванию денег", которая не выполняет своих первоначальных функций, и охарактеризовал ее как "отсутствующую организацию".