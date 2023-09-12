США заявили, что исход суда по антимонопольному иску к Google определит будущее интернета

По словам представителя Минюста США Кеннет Динцер, Apple и другие фирмы получают более $10 млрд в год от Google за то, чтобы ее поисковая система являлась основной или единственной на различных электронных устройствах и в браузерах

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Исход судебного разбирательства в Вашингтоне по делу о нарушении антимонопольных норм компанией Google окажет важнейшее влияние на развитие интернета и поисковых систем в будущем. Об этом заявил представитель Министерства юстиции США, выполняющего также функции генеральной прокуратуры, Кеннет Динцер.

Минюст США и несколько американских штатов предъявили Google антимонопольный иск в октябре 2020 года. Компанию обвинили в нанесении серьезного ущерба конкуренции на онлайн-площадках. Власти США, в частности, утверждают, что Google злоупотребляет положением оператора ведущего поискового сервиса и недобросовестными методами сдерживает развитие конкурентов. Разбирательство этого дела по существу началось во вторник.

"В данном деле речь идет о будущем интернета, о том, столкнется ли когда-нибудь поисковая система Google со значимой конкуренцией", - заявил Динцер во вступительном слове. По его словам, компания Apple и другие фирмы получают более $10 млрд в год от Google за то, чтобы ее поисковая система являлась основной или единственной на различных электронных устройствах и в браузерах. Минюст США утверждает, что Google около 12 лет пользуется методами, которые наносят ущерб потребителям.

Адвокат Google Джон Шмидтлейн заявил, что заявления стороны обвинения не соответствуют действительности. По его словам, у "пользователей сейчас больше возможностей поиска и получения информации в сети, чем когда-либо раньше".

Ожидается, что разбирательство будет продолжаться в течение нескольких недель. Показания дадут ключевые сотрудники Google и ряда других компаний. Американские СМИ ранее отмечали, что речь идет о крупнейшем антимонопольном иске за последние десятилетия.