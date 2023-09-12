В Сирии сообщили об отражении атак бандформирований в Алеппо и Идлибе

Как отметили в Минобороны республики, войска, действующие в западных районах Алеппо, "провели превентивную операцию, уничтожив членов террористической группы, которая готовилась совершить вооруженную вылазку"

БЕЙРУТ, 12 сентября. /ТАСС/. Подразделения сирийской армии пресекли попытки бандформирований захватить передовые рубежи правительственных сил на западе провинции Алеппо и на юге Идлиба. Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики, переданном агентством SANA.

"Противник неоднократно атаковал армейские позиции, но сирийские военнослужащие отразили эти нападения и нанесли боевикам существенные потери", - указывается в сообщении. В нем отмечается, что войска, действующие в западных районах Алеппо, "провели превентивную операцию, уничтожив членов террористической группы, которая готовилась совершить вооруженную вылазку".

10 сентября Минобороны Сирии сообщило о ликвидации 111 боевиков на участке фронта между поселками Эль-Маладжа и Хазарин в провинции Идлиб. В заявлении МО республики отмечалось, что активность боевиков из экстремистской организации "Ансар ат-Таухид", связанной с группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), заметно возросла с начала 2023 года.

Бандформирования регулярно совершают нападения на населенные пункты в долине Сахль-эль-Габ, находящиеся под защитой правительственных сил. 11 сентября артиллерия сирийской армии в ответ на нарушения противником режима прекращения огня нанесла удары по Эс-Сермании и Каркуру, где находятся командные пункты боевиков и огневые рубежи. Сильному обстрелу подвергся также горный район Джебель-эз-Завия, который служит форпостом вооруженных группировок.