12 сентября, 17:46
Палестино-израильский конфликт

СМИ: при стрельбе в районе города Хувары получили ранения не менее двух человек

По сведениям газеты Yedioth Ahronoth, на место происшествия выехали силы безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в районе населенного пункта Хувара на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, на место происшествия выехали силы безопасности. 13-й канал израильского телевидения утверждает, что стрельба велась из окна проезжающего автомобиля.

Армия обороны Израиля подтвердила факт инцидента. "Получено сообщение о стрельбе в населенном пункте Хувара. Дополнительные подробности последуют", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале армейской пресс-службы. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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