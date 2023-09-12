СМИ: при стрельбе в районе города Хувары получили ранения не менее двух человек

По сведениям газеты Yedioth Ahronoth, на место происшествия выехали силы безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в районе населенного пункта Хувара на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, на место происшествия выехали силы безопасности. 13-й канал израильского телевидения утверждает, что стрельба велась из окна проезжающего автомобиля.

Армия обороны Израиля подтвердила факт инцидента. "Получено сообщение о стрельбе в населенном пункте Хувара. Дополнительные подробности последуют", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале армейской пресс-службы.