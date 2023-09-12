12 сентября, 18:00
Военная операция на Украине

Маск поблагодарил подписчика, указавшего, что его делают козлом отпущения в неудачах Киева

Дэвид Сакс прокомментировал историю с отказом бизнесмена распространять работу систем Starlink на Крым

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Илон Маск поблагодарил одного из своих подписчиков в соцсети X (ранее Twitter), который написал, что бизнесмена хотят сделать козлом отпущения в ситуации с провалом контрнаступления Украины.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Один из подписчиков Маска Дэвид Сакс во вторник прокомментировал историю с отказом Маска распространять работу систем Starlink на Крым фразой: "Маск стал последним козлом отпущения в ситуации с провальным контрнаступлением Украины".

"Спасибо, Дэвид. Отлично сказано", - отреагировал Маск.

Во вторник вышла книга американского биографа Уолтера Айзексона о Маске. В ней излагается уже распространенная ранее СМИ в США история о том, что Маск отключил работу систем Starlink на территории Крыма, чтобы украинские военные не могли использовать ее для диверсий против Черноморского флота. Маск позднее пояснял, что не отключал работу системы в последний момент перед атакой - такая возможность была заблокирована изначально. Айзексон в последующих изданиях обещал представить уточненную версию событий. Однако на фоне сообщений о том, что Маск помешал атаке украинских военных на Крым, в американских СМИ и социальных сетях в адрес Маска поднялась волна критики. 

Теги:
УкраинаСШАМаск, ИлонВоенная операция на Украине
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