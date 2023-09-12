В Венгрии заявили, что не выдадут Украине уклонистов от военной службы из числа беженцев

Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заверил, что "все украинские беженцы могут считать себя в Венгрии свободными людьми и самостоятельно решать, остаться ли им в этой стране, отправиться ли на Запад или вернуться назад"

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /ТАСС/. Венгрия не будет выдавать властям Украины граждан этой страны, уклоняющихся от призыва на военную службу и оказавшихся на венгерской территории в числе беженцев. Об этом заявил заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен, комментируя сообщения местных СМИ о том, что Австрия также отказалась выдавать украинских уклонистов, а Польша, наоборот, начала передавать их Украине по запросу из Киева.

"Мы не проводим расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу. Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину", - процитировала вице-премьера газета Hungary Today.

Шемьен заверил, что "все украинские беженцы могут считать себя в Венгрии свободными людьми и самостоятельно решать, остаться ли им в этой стране, отправиться ли на Запад или вернуться назад". "Все беженцы с Украины могут чувствовать себя в безопасности в Венгрии. Мы никому не передадим ни их самих, ни их данные", - подчеркнул заместитель главы правительства.

По подсчетам венгерских властей, за последние полтора года границу этой страны пересекли более миллиона украинских беженцев. Подавляющее большинство из них отправились в другие государства Евросоюза.