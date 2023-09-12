В Госдепе заявили, что США могут вновь заморозить $6 млрд Ирана при необходимости

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что обмена заключенными между Ираном и США на этой неделе не будет

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. США в случае необходимости смогут вновь заморозить иранские активы, которые должны быть переданы Тегерану в рамках предстоящего обмена заключенными с Вашингтоном. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Деньги могут быть использованы только на гуманитарные цели. И мы будем сохранять бдительность и следить за расходованием этих средств и иметь возможность вновь заморозить их, если будет необходимо", - сказал он, комментируя предстоящее возвращение Ирану активов в размере $6 млрд.

При этом американский дипломат сообщил, что обмена заключенными между Ираном и США на этой неделе не будет. "Вам не следует ждать какого бы то ни было движения в плане освобождения американских граждан на этой неделе", - отметил Миллер.

Белый дом подтвердил 10 августа, что Вашингтон достиг договоренности с Тегераном об обмене заключенными, однако призывал дождаться возвращения освобождаемых американцев из Ирана, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи уточнил 21 августа, что соглашения об обмене заключенными и размораживании иранских активов будут реализованы в течение двух месяцев.

После выхода в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном США ввели санкции в отношении Тегерана, попробовав добиться от восьми крупнейших импортеров иранской нефти, в том числе Республики Корея, отказа от закупок энергоресурсов у исламской республики. Южная Корея заморозила средства, предназначенные для оплаты импорта иранской нефти. Именно эти $6 млрд долларов теперь должны быть переданы Тегерану по условиям новой договоренности с Вашингтоном.