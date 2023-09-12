12 сентября, 18:38
Военная операция на Украине

Fox: США потратили на помощь Украине более $100 млрд

Как сообщил телеканал, эта сумма не учитывает новый запрос на выделение финансирования для Киева, направленный администрацией президента США Джо Байдена в августе

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Общий размер средств, выделенных США на помощь Украине, составляет $110,97 млрд. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо Административно-бюджетного управления Белого дома.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Письмо было подготовлено в ответ на запрос группы сенаторов-республиканцев, направленный Белому дому еще в январе 2023 года. В документе указано, сколько средств США выделили на оказание Киеву помощи в военной, финансовой и гуманитарной сферах. Из письма следует, что из общей суммы $110,97 млрд израсходовано уже $101,19 млрд.

Эта сумма не учитывает новый запрос на выделение финансирования для Украины, направленный администрацией президента США Джо Байдена в августе. Его объем составляет $24 млрд, из них на военные нужды предусмотрено $13 млрд. 

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УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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