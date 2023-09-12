Китай расширил три авиабазы возле Тайваня для размещения истребителей и БПЛА

Речь идет об авиабазах Чжанчжоу, Лунтянь и Хуэйань в провинции Фуцзянь

ГОНКОНГ, 12 сентября. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) расширяет инфраструктуру трех авиабаз возле Тайваня для размещения дополнительных самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе тайваньского оборонного ведомства.

По его данным, речь идет об авиабазах Чжанчжоу, Лунтянь и Хуэйань в прибрежной китайской провинции Фуцзянь. Расстояние от них до Тайбэя составляет от 220 до 400 км. "КНР завершает строительство [этих] аэродромов вдоль побережья Восточной и Южной зон боевого командования и перебазирует туда новые истребители и беспилотные летательные аппараты на постоянную дислокацию для формирования превосходящих сил воздухе, создания давления на силы ПВО и завоевания превосходства в воздухе в случае войны в Тайваньском проливе", - сказано в документе.

Оборонное ведомство острова отмечает, что во время масштабных учений вооруженных сил Тайваня и испытаний ракетного оружия НОАК направляет в близлежащие акватории и воздушное пространство корабли, самолеты и беспилотники для сбора разведывательной информации и радиоэлектронных сигналов от ключевых систем вооружений.

Кроме того, тайваньские военные ожидают, что в случае визитов высокопоставленных иностранных политиков на Тайвань ВС Китая будут регулярно проводить масштабные учения возле острова, в ходе которых авиация КНР будет пересекать срединную линию Тайваньского пролива для оказания давления на Тайбэй.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.