Минкультуры Украины отобрало у УПЦ 13 объектов на территории Киево-Печерской лавры

Как сообщили в ведомстве, в пользование Украинской православной церкви всего было передано 79 объектов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры Украины заявило, что перевело под контроль властей 13 объектов на территории Киево-Печерской лавры, которые находились в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Уже 13 объектов из около 40 полноценных сооружений, которыми пользовался монастырь, вернули под контроль государства. В пользование УПЦ всего было передано 79 объектов, среди которых есть и подпорные стенки, замощения, малые архитектурные формы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Ранее во вторник Союз православных журналистов сообщал, что власти опечатали корпуса Киевской духовной академии и семинарии УПЦ на территории Киево-Печерской лавры. Как уточнило руководство национального заповедника "Киево-Печерская лавра", были опечатаны два корпуса - № 63 и № 64. Еще на прошлой неделе руководство заповедника заявило, что хочет выселения представителей УПЦ из корпусов семинарии в срок до 10-11 сентября.

В марте музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. 4 июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви не позволили ей начать работу. 6 июля при содействии полиции комиссия начала смену замков, захват и опечатывание корпусов. 9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды. Днем позже суд удовлетворил иск заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители.

Руководство музея-заповедника с 11 августа закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря. В лавре снова начала работу инвентаризационная комиссия в сопровождении полицейских. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказались заблокированы. В УПЦ сообщали, что полиция при этом не разрешала передать еду для заблокированных паломников. 18 августа Минкультуры Украины запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры.