Спецпредставитель США заявил о контактах Вашингтона с движением "Талибан" в Дохе

По словам Томаса Уэста, представители радикального движения хотят добиться от США и международного сообщества отмены санкций и оказания гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Американские дипломаты уже на регулярной основе поддерживают контакты с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане летом 2021 года, через своих представителей в Дохе. Об этом сообщил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

"У нас есть дееспособная группа офицеров дипломатической службы, которые находятся в Дохе и возглавляют так называемое подразделение по делам Афганистана, и они поддерживают регулярные контакты с лидерами "Талибана", также находящимися в Дохе", - заявил Уэст в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

По его словам, представители радикального движения хотят добиться от США и международного сообщества отмены санкций и оказания гуманитарной помощи, а также открытия своего постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Уэст признал, что "серьезные шаги к нормализации [отношений с "Талибаном"] невозможны <...> до тех пор, пока мы не увидим существенных изменений в их обращении с [афганским] населением".

30-31 июля делегация афганского временного правительства, сформированного движением "Талибан", провела переговоры с официальными лицами США в Дохе. Согласно заявлению Госдепартамента, американскую делегацию возглавляли Уэст и спецпосланник по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири. Стороны обсудили вопросы безопасности, борьбы с производством наркотиков, экономическую и гуманитарную ситуацию.

Представители США на переговорах с талибами признали, что количество крупных террористических атак против афганских граждан сократилось, и отметили "неизменное обязательство "Талибана" не позволять использовать территорию Афганистана, чтобы угрожать США и их союзникам". Кроме того, дипломаты потребовали "немедленного и безусловного освобождения задержанных американских граждан", подчеркнув, что "эти задержания представляют собой серьезное препятствие на пути к позитивному взаимодействию".

С 2013 года в Катаре находится политический офис "Талибана". После захвата власти в Афганистане в конце лета - начале осени 2021 года талибы несколько раз направляли делегации в Доху, где проводили консультации с представителями Евросоюза, Великобритании, Италии, Китая, США, Японии и ряда других государств, а также международных организаций. Легитимность сформированного талибами временного правительства пока не признала ни одна страна.