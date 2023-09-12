Госдеп заявил, что готов принять меры против военно-технического сотрудничества РФ и КНДР

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, "любая передача вооружений Северной Кореей России будет нарушать ряд резолюций СБ ООН"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация США в свете прибытия в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына вновь выразила готовность принять меры, направленные против развития сотрудничества между Москвой и Пхеньяном в военно-технической сфере. Такую позицию изложил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Любая передача вооружений Северной Кореей России будет нарушать ряд резолюций СБ ООН", - утверждал он. "Мы будем наблюдать за происходящим и при необходимости без колебаний примем меры, чтобы призвать к ответу виновных", - добавил Миллер. Он отказался от каких-либо комментариев относительно позиции Китая по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, глава Минприроды РФ Александр Козлов встретил лидера КНДР на станции Хасан в Приморском крае. Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын по приглашению президента РФ Владимира Путина отправился на спецпоезде с визитом в Россию во второй половине дня 10 сентября. 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни.