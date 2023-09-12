12 сентября, 19:43,
обновлено 12 сентября, 19:59

ЕК призвала страны ЕС оценивать каждый случай въезда россиян с личными вещами

Omar Havana/ Getty Images
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
© Omar Havana/ Getty Images

Как отметила Еврокомиссия, страны Евросоюза должны "разумным образом" применять санкции к предметам личной гигиены и одежды россиян, въезжающих в сообщество

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза должны самостоятельно оценивать с точки зрения применения санкций каждый случай въезда на их территорию россиян с личными вещами. Об этом говорится в пояснительном документе Еврокомиссии (ЕК) в формате "Часто задаваемые вопросы".

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Он появился после того, как в датированных 8 сентября разъяснениях ЕК был упомянут запрет на ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". В списке был перечислен широкий ассортимент вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.

"Согласно прецедентному праву Европейского суда, санкции следует толковать широко, в том числе с целью обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Национальные компетентные органы должны оценить каждую ситуацию и применять запреты соответствующим образом", - отмечается в новом пояснительном документе ЕК.

Как отметила Еврокомиссия, страны ЕС должны "разумным образом" применять санкции к предметам личной гигиены и одежды россиян, въезжающих в сообщество. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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