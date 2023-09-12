Лидер демократов в Сенате назвал абсурдным расследование в рамках импичмента Байдена

Чак Шумер добавил, что разочарован

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) считает абсурдным начатое в Палате представителей расследование в рамках импичмента президента США Джо Байдена.

Спикер нижней палаты законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) ранее поручил профильным комитетам начать указанное расследование. Прежде Маккарти подчеркивал, что этот шаг может быть сделан только после голосования в Палате представителей, где большинство за республиканцами.

"Я считаю абсурдным это расследование в рамках импичмента. Американский народ хочет, чтобы мы делали что-то, что сделает его жизнь лучше, а не устраивали эти преследования и охоту на ведьм", - отметил сенатор, выступая перед журналистами в Конгрессе.

"Я отношусь с пониманием к спикеру Маккарти. Он находится в сложном положении. Но иногда нужно сказать этим людям, которые не заинтересованы в оказании помощи американскому народу, а просто хотят устроить свою охоту на ведьм, что они не могут продолжать это занятие. Поэтому я разочарован. Я думаю, что это абсурд", - добавил Шумер.

В свою очередь лидер республиканского меньшинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл (от штата Кентукки) отказался комментировать решение своего однопартийца. "Я не думаю, что спикеру Маккарти нужны советы Сената о том, как ему следует руководить Палатой представителей", - подчеркнул он.

Ранее Белый дом назвал проявлением экстремистской политики решение республиканцев начать расследование в рамках процедуры импичмента Байдена.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Республиканской партии теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. В настоящее время Сенат контролируют демократы.

В 2019 году демократы, контролировавшие тогда Палату представителей, запускали процедуру отстранения действующего на тот момент президента Дональда Трампа от должности. Однако, когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство мест там принадлежало республиканцам, и президент был оправдан. В 2021 году была предпринята еще одна неудачная попытка со стороны демократов объявить импичмент Трампу.