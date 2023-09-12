Тайвань считает, что новый авианосец КНР станет большей угрозой острову, чем два других

ВВС и ВМС острова уже развивают свои боевые возможности в сфере нанесения дальних ударов, сообщил замглавы управления разведки генштаба Тайваня генерал-майор Хуан Вэньци

ГОНКОНГ, 12 сентября. /ТАСС/. Строящийся новейший авианосец Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "Фуцзянь" будет представлять более серьезную угрозу для Тайваня, чем два аналогичных корабля этого типа на вооружении ВМС КНР. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы управления разведки генерального штаба ВС Тайваня генерал-майор Хуан Вэньци.

Он указал, что недавний проход возле острова авианосной ударной группы ВМС НОАК во главе с кораблем "Шаньдун" представляет вызов для острова. В то же время, поскольку оба находящиеся в составе флота авианосца КНР "Ляонин" и "Шаньдун" сконструированы с использованием взлетного трамплина, возможности базирующейся на них авиации остаются ограниченными. "Взлетающие с него [авианосца "Шаньдун"] самолеты ограничены в боевой нагрузке и количестве топлива", - пояснил он.

"По этой причине мы недавно особенно выделили [третий авианосец] "Фуцзянь". Он будет обладать стратегической важностью на море", - сказал он в ответ на вопрос, почему еще недостроенный авианосец в ежегодном докладе оборонного ведомства перечислен в списке угроз со стороны НОАК.

Замглавы управления разведки генштаба Тайваня указал, что несмотря на то, что третий авианосец еще не поступил на вооружение НОАК, для противодействия авианосцу ему ВВС и ВМС острова уже сейчас развивают свои боевые возможности в сфере нанесения дальних ударов.

Хуан Вэньци подчеркнул, что в настоящее время военный флот КНР отрабатывает слаженность действий масштабных соединений кораблей в составе авианосных ударных групп. В частности, он отметил, что авианосец "Шаньдун" был замечен в районе острова в сопровождении эсминцев проекта 052C и увеличенной модификации этого семейства эскадренных миноносцев 052D.

Авианосцы Китая

В настоящее время в составе ВМС НОАК есть два авианосца. Первый из них - "Ляонин" - построен на базе купленного Китаем у Украины незавершенного советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг". Второй авианосец - "Шаньдун" - построен КНР самостоятельно на базе "Ляонина". Оба корабля оснащены неядерной силовой установкой. "Шаньдун" отличается более крупным ангаром, а также уклоном взлетного трамплина: у него он составляет 12, а не 14 градусов. Кроме того, его надстройка занимает на 10% меньше площади на палубе по сравнению с первым авианосцем НОАК, однако она выше на один уровень.

Третий китайский авианосец "Фуцзянь" был спущен на воду в июне 2022 года. В отличие от "Ляонина" и "Шаньдуна", у него отсутствует взлетный трамплин: вместо этого для полетов палубной авиации на нем применяется классическая схема CATOBAR - для этих целей корабль оснащен электромагнитными катапультами и аэрофинишером. Полное водоизмещение авианосца составляет около 80 тыс. тонн.

В настоящее время авианосец "Фуцзянь" готовится к ходовым испытаниям, в ходе которых с корабля могут быть осуществлены первые полеты палубных истребителей J-15T. Ожидается, что третий авианосец будет передан в состав ВМС НОАК в 2025 году.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, Китай также ведет строительство четвертого авианосца, который, предположительно, будет оснащен ядерной силовой установкой.