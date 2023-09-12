Yonhap: высокопоставленные представители США собираются посетить Южную Корею

Как сообщает агентство, в ходе переговоров стороны затронут вопросы, касающиеся безопасности

СЕУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Высокопоставленные представители Соединенных Штатов посетят Южную Корею для обсуждения некоторых вопросов, в том числе касающихся безопасности. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его сведениям, "высокопоставленные официальные лица Министерства обороны и Министерства торговли США вскоре отправятся в Южную Корею для [проведения] переговоров", в том числе по поводу "путей усиления принимаемых странами [мер] совместного сдерживания против исходящих от Северной Кореи ядерных угроз".

Как отмечает агентство, визиты состоятся "на фоне приезда" лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына в Россию.

Ранее сообщалось о том, глава Минприроды РФ Александр Козлов встретил лидера КНДР на станции Хасан в Приморском крае. Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын по приглашению президента РФ Владимира Путина отправился на спецпоезде с визитом в Россию во второй половине дня 10 сентября. 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни.