Премьер Японии проведет перестановки в правительстве и правящей партии

Фумио Кисида заменит глав МИД и Минобороны. Таким образом он стремится заручиться большей общественной поддержкой

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида проведет перестановки в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в стремлении заручиться большей поддержкой со стороны общественности, поскольку рейтинги одобрения политики кабмина в последнее время колеблются на уровне около 40% и ниже.

Кроме того, в случае роста рейтингов Кисида может распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы, чтобы укрепить позиции правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто". Сейчас у них большинство в обеих палатах парламента. Срок полномочий депутатов нижней палаты истекает осенью 2025 года.

Успех на досрочных выборах в свою очередь может открыть дорогу Кисиде к победе на выборах председателя ЛДП, которые состоятся в сентябре следующего года.

Новые министры

Согласно сообщениям японских СМИ, которые по традиции публикуют полный список новых назначений за день до перестановок, в этот раз сменятся 11 из 19 членов кабинета министров, включая глав МИД и Минобороны. Кроме того, в следующем составе правительства будет пять женщин, что станет самым большим числом за всю историю Японии.

Как ожидается, внешнеполитическое ведомство вместо Ёсимасы Хаяси, который занимает этот пост с 2021 года, возглавит Ёко Камикава. До этого она трижды была министром юстиции.

Сейчас ей 70 лет. Она окончила Токийский университет, а также получила степень магистра в Гарвардском институте государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. За время нахождения на посту министра юстиции Камикава привела в исполнение 16 смертных приговоров. Из них 13 касались казней членов японской террористической секты "Аум синрикё" (запрещена в РФ), среди которых был и ее основатель Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото).

Новым министром обороны вместо Ясукадзу Хамады станет Минору Кихара - член фракции экс-главы МИД Тосимицу Мотэги в Либерально-демократической партии. Он был советником Ёсихидэ Суги в период его нахождения на посту премьер-министра в 2020-2021 гг.

Также Кисида намерен сменить министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Тэцуро Номуру, который в общении с журналистами использовал термин "загрязненная вода", говоря о сбрасываемой с АЭС "Фукусима-1" в океан очищенной от радиации воде, отмечают СМИ. Это ведомство должен возглавить Итиро Миясита, который до этого ни разу не занимал министерские посты.

Свои посты в новом правительстве, как ожидается, сохранят генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, глава Минфина Сюнъити Судзуки, министр экономической безопасности страны Санаэ Такаити. Кроме того, министр по вопросам цифровизации Таро Коно также продолжит выполнять обязанности, несмотря на общественную критику ввиду проблемы с соединением в одной пластиковой карте функций удостоверения личности и медицинского страхования.

Перестановки в ЛДП

Свои посты в правящей партии должны сохранить экс-премьер, действующий зампред ЛДП Таро Асо и генсек партии Тосимицу Мотэги, которого называют одним из главных претендентов на пост премьера в будущем и даже возможным соперником Кисиды на выборах председателя партии, а значит, и премьер-министра в следующем году. Они же возглавляют вторую и третью по величине фракции в ЛДП, мнение руководителей которых традиционно играет определяющее значение при выборе главы партии.

Также на своем посту останется глава политического совета, вырабатывающего политику партии, Коити Хагиуда.

Вместе с тем в руководство партии войдет Юко Обути, 49-летняя дочь бывшего премьер-министра Кэйдзо Обути. Она будет назначена руководителем избирательной кампании. Как отмечают японские наблюдатели, это должно освежить имидж партии, в которой доминируют политики-мужчины.