Главы МИД стран Центральной Азии обсудят в Душанбе встречу лидеров государств региона

Председательствовать на совещании будет руководитель внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддина Мухриддина

ДУШАНБЕ, 13 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана проведут встречу в Душанбе, на которой обсудят итоговые документы предстоящей консультативной встречи глав государств Центральной Азии, а также международные и региональные вопросы.

Как сообщили ТАСС в МИД Таджикистана, "совещание министров пройдет под председательством министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина". "Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят и одобрят проект повестки дня пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии и перечень ее итоговых документов", - сказали в ведомстве.

В МИД отметили, что министры также обменяются мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества в Центральной Азии и по актуальным международным и региональным вопросам.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в Душанбе 12 сентября состоялись экспертные консультации по подготовке итоговых документов саммита государств региона, а также заседания Международного фонда спасения Арала (МФСА). "В ходе консультаций были согласованы тексты проектов совместного заявления глав государств по итогам пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, Душанбинского заявления глав государств - учредителей МФСА, а также пакет итоговых документов душанбинских саммитов", - сообщили в МИД.

Пятая консультативная встреча глав стран Центральной Азии пройдет в Душанбе 14-15 сентября. Также в эти дни планируется проведение заседания совета МФСА, учрежденного в 1993 году для преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне высохшего Аральского моря.