Разведка Тайваня усомнилась в том, что Китай не готов к войне с островом

Президент США Джо Байден считает, что правительство КНР не рассматривает возможность силового варианта воссоединения на фоне серьезных экономических проблем

ГОНКОНГ, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы управления разведки генерального штаба ВС Тайваня генерал-майор Хуан Вэньци на пресс-конференции в Тайбэе подверг сомнению мнение президента США Джо Байдена о том, что правительство КНР не рассматривает возможность силового варианта воссоединения с островом на фоне серьезных проблем в экономике Китая.

"Президент Байден заявил, что экономическая ситуация в материковом Китае ухудшилась до того, что у него не хватит сил атаковать Тайвань. По этому поводу я хотел бы сказать, что в настоящее время материковый Китай действительно сталкивается с замедлением темпов экономического роста, а также со стагнацией в экономике, но всем известно, что в прошлом году их военный бюджет продолжил расти и, к тому же, еще и более высокими темпами", - указал замглавы военной разведки Тайваня.

"В этой связи вооруженным силам [острова] нужно по-прежнему готовиться. Коммунистическая армия по-прежнему продолжает расширять свои вооружения. Нам нельзя ослаблять свои меры предосторожности из-за каких-либо высказываний иностранных политиков или других причин", - сказал Хуан Вэньци.

"В марте [председатель КНР] Си Цзиньпин на завершении сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент Китая - прим. ТАСС) заявил об ускорении процесса воссоединения родины. Полагаю, коммунисты в прошлом постоянно это подчеркивали. Конечно, противник всегда надеялся взять Тайвань без крови", - добавил генерал-майор. Он отметил, что в этих условиях вооруженным силам Тайваня необходимо готовиться к любым вариантам развития событий.

В воскресенье Байден на пресс-конференции в Ханое усомнился в том, ухудшение экономической ситуации в Китае приведет Пекин к решению "вторгнуться на Тайвань". "Я думаю, что у Китая сейчас тяжелые экономические проблемы <...>. Я не думаю, что это приведет к тому, что Китай попытается вторгнуться на Тайвань", - заявил американский лидер.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.