Верховный суд Израиля начал рассмотрение первых жалоб на судебную реформу Нетаньяху

Слушания завершились без принятия каких-либо решений

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Израиля провел во вторник первое слушание, посвященное рассмотрению ходатайств, поданных оппозицией против первой части судебной реформы, проводимой правительством во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Трансляцию заседания вела пресс-служба израильской судебной системы.

Впервые в истории на заседании присутствовали все 15 членов коллегии Верховного суда. На рассмотрение было вынесено сразу восемь ходатайств против первого закона в рамках судебной реформы, поданных различными организациями. Прения начались утром и с перерывами продолжались 13,5 часа.

Слушания завершились без принятия каких-либо решений. Председатель суда Эстер Хают дала истцам и ответчикам 21 день, чтобы подготовить в письменном виде дополнения к аргументам, которые они не успели представить во время заседания 12 сентября.