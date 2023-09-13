Ким Чен Ын считает визит в РФ демонстрацией важности стратегических отношений с Россией

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын считает свой первый за четыре года визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между КНДР и РФ. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, соответствующую позицию Ким Чен Ын озвучил по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские чиновники, включая главу Минприроды РФ Александра Козлова. Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит наглядно демонстрирует серьезную позицию партии и правительства КНДР.