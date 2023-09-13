12 сентября, 21:15,
обновлено 12 сентября, 21:30
Визит Ким Чен Ына в Россию

Ким Чен Ын считает визит в РФ демонстрацией важности стратегических отношений с Россией

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын считает свой первый за четыре года визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между КНДР и РФ. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, соответствующую позицию Ким Чен Ын озвучил по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские чиновники, включая главу Минприроды РФ Александра Козлова. Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит наглядно демонстрирует серьезную позицию партии и правительства КНДР. 

Теги:
КНДРРоссияКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
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