Politico: Трамп в частном порядке поддержал возможность импичмента Байдена

Экс-президент США обсуждал этот вопрос с членами нижней палаты Конгресса Элиз Стефаник и Марджори Тейлор-Грин, пишет газета

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп обсуждал в частном порядке с однопартийцами из Палаты представителей Конгресса возможность вынесения импичмента нынешнему американскому лидеру Джо Байдену. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на источники.

Спикер нижней палаты законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) ранее поручил профильным комитетам начать расследование в рамках импичмента главы вашингтонской администрации. Прежде Маккарти подчеркивал, что этот шаг может быть сделан только после голосования в Палате представителей, где большинство за республиканцами.

Экс-глава государства обсуждал этот процесс с членами нижней палаты Конгресса Элиз Стефаник (республиканка от штата Нью-Йорк) и Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия). Во вторник в разговоре со Стефаник Трамп высказался в поддержку решения Маккарти. Издание подчеркивает, что консультации с бывшим президентом свидетельствуют о его значительном влиянии в партии.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках". "Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Республиканской партии теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. В настоящее время Сенат контролируют демократы.

В 2019 году демократы, контролировавшие тогда Палату представителей, запускали процедуру отстранения президента Дональда Трампа от должности. Однако, когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство мест там принадлежало республиканцам, поэтому президент был оправдан. В 2021 году демократы предприняли еще одну неудачную попытку объявить импичмент Трампу.