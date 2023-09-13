Делегация Конгресса намерена посетить Китай и Японию в ближайшее время

Ожидается, что делегация отправится в поездку в октябре

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер возглавит делегацию американских законодателей, которая в ближайшее время намерена посетить Китай, Республику Корея и Японию. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на помощника сенатора.

Ожидается, что поездка Шумера, который критикует политику КНР и призывает занимать более жесткую позицию по отношению к Пекину, может пройти в октябре.

В июне с визитом в Пекине побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. В июле Китай посетили американский министр финансов Джанет Йеллен и спецпредставитель президента по климату, экс-госсекретарь Джон Керри. В августе в КНР с визитом отправилась министр торговли США Джина Раймондо. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что рассчитывает провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.