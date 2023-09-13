Крупные британские профсоюзы отказались подписывать заявление с осуждением СВО

Против инициативы выступил Профсоюз пожарных бригад, еще одно объединение воздержалось от голосования, однако в итоге документ был принят большинством голосов

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Конференция британских профсоюзов выявила отсутствие у них единого подхода к конфликту на Украине, некоторые участники мероприятия отказались подписывать заявление с осуждением специальной военной операции (СВО) РФ. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Конференция Британского конгресса тред-юнионов (Trades Union Congress, TUC) проходит с 10 по 13 сентября в Ливерпуле. Как передает издание, изначально организаторы планировали единогласно принять на ней заявление под названием "Солидарность с Украиной", однако два профсоюза выступили против этого предложения. Так, Профсоюз пожарных бригад (Fire Brigades Union, FBU) проголосовал против инициативы, а Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз (RMT) воздержался при голосовании.

Представитель FBU Джейми Ньюэлл заявил, что не поддерживает СВО, однако не приемлет и поставки Лондоном вооружений Киеву. "Мы не думаем, что эскалация войны идет на пользу рабочему классу в России или на Украине", - сказал он. Ньюэлл обратил внимание на лицемерие западных политиков, указав на империалистический характер политики Великобритании и участие ее военнослужащих в интервенциях в Афганистан, Ирак и Ливию.

Суммарно FBU и RMT представляют интересы более 110 тыс. рабочих. "Первая обязанность любого антиимпериалиста состоит в том, чтобы бороться с империализмом своего собственного правительства. Это означает не поддерживать НАТО, эскалацию войны с помощью натовского оружия, денег или советников", - заключил Ньюэлл. Как уточнила газета, заявление по Украине все же было принято на конференции большинством голосов.