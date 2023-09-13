Judicial Watch призвала Конгресс США принять меры против коррупции

Президент общественной организации Том Фиттон указал, что расследования в рамках импичмента президента Соединенных Штатов Джо Байдена недостаточно для того, чтобы "перестать финансировать злоупотребления" ведомств лидера государства

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса сделала правильный шаг, приступив к расследованию в рамках импичмента президента США Джо Байдена, но этого недостаточно. Такое мнение выразил во вторник президент американской консервативной общественной организации Judicial Watch Том Фиттон.

"Палата представителей сделала важный шаг для обеспечения подотчетности и законности, начав расследование для импичмента президента Байдена. Американский народ имеет право знать, является ли их президент мошенником, - убежден он. - Расследование в рамках импичмента важно, но недостаточно. Импичмент должен сопровождаться серьезными усилиями, направленными на то, чтобы перестать финансировать злоупотребления со стороны [правительственных] ведомств Байдена".

Фиттон призвал Конгресс "усилить надзор", поскольку "коррупционная деятельность Байдена спровоцировала кризис национальной безопасности" и привела к тому, что Министерство юстиции и другие федеральные органы погрязли в коррупции. По его мнению, тем самым допущены "вопиющие нарушения в попытке посадить бывшего президента США Дональда Трампа в тюрьму".

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках". "Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Республиканской партии теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. В настоящее время Сенат контролируют демократы.

В 2019 году демократы, контролировавшие тогда Палату представителей, запускали процедуру отстранения президента Дональда Трампа от должности. Однако, когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство мест там принадлежало республиканцам, поэтому президент был оправдан. В 2021 году демократы предприняли еще одну неудачную попытку объявить импичмент Трампу.