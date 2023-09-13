"Известия": НАТО не рассматривает вариант расширения блока за счет Армении

В альянсе добавили, что от Еревана не поступало официального запроса на присоединение

ТАСС, 13 сентября. Североатлантический альянс не рассматривает возможность расширения блока за счет Армении, а сам Ереван не подавал заявку на вступление в альянс. Об этом "Известиям" сообщили в НАТО, комментируя заявление председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера.

"Господин Фелингер официально не имеет отношения к НАТО. Он не сотрудник НАТО, его взгляды и мнения - его собственные и не отражают точку зрения альянса", - заявил представитель блока, отметив, что Европейский комитет по развитию НАТО не является органом или комитетом альянса, несмотря на название.

В НАТО подчеркнули, что партнеры альянса должны сами определять уровень своих отношений с ним, а также сообщили, что от Армении "не поступало официального запроса на присоединение к альянсу".

4 сентября председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Позднее в тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко 6 сентября назвал высказывания Фелингера о необходимости вступления Армении в НАТО "большими фантазиями". По его словам, в Москве исходят из реальности, что Армения является членом ОДКБ, и намерены "продолжать укреплять военное и политическое сотрудничество" со своим союзником.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сегодня заявил, что Москва выразила Еревану свою озабоченность по поводу решения провести маневры с США. Дипломат подчеркнул, что Армении как члену ОДКБ "в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз".