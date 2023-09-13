СМИ: канадские пилоты могли обучать китайских летчиков в ЮАР

Речь идет об Академии испытательных полетов Южной Африки, которая находится под санкциями США за предоставление китайским военным доступа к американским или натовским технологиям, сообщает телеканал CTV

ОТТАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бывшие и действующие канадские пилоты могли заниматься обучением китайских летчиков в одной из летных школ ЮАР. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

По его информации, речь идет об Академии испытательных полетов Южной Африки (Test Flying Academy of South Africa), которая, по данным CTV, уже находится под санкциями США за то, что якобы предоставляла китайским военным доступ к американским или натовским технологиям.

В академии подтвердили, что представители канадского правительства в конце августа связывались с ними по поводу возможного сотрудничества летной школы с канадскими военными и что "эти переговоры продолжаются". При этом там заверили, что их летная подготовка не включает в себя "чувствительную или секретную информацию, такую как тактика или передовая техника НАТО". Других комментариев CTV не получил.

5 сентября канадский телеканал Global News сообщил, что Королевская канадская конная полиция (национальная полиция) проводит расследование относительно данных о том, что бывшие военнослужащие ВВС Канады могут заниматься обучением пилотов ВВС Китая. Каких-либо подробностей относительно расследования не приводилось. Как отмечал Global News, осенью прошлого года вещательная корпорация BBC сообщала о том, что бывшие британские пилоты, предположительно, участвуют в программе по обучение китайских летчиков. Отмечалось, что за это они получают годовую зарплату до $350 тыс. О канадских военных тогда не упоминалось.

Как заявили Global News в Минобороны Канады, если факты подтвердятся, то бывшим военнослужащим ВВС страны будет грозить либо крупный штраф, либо до 14 лет тюрьмы. В ведомстве пояснили, что даже бывшие военнослужащие должны соблюдать положения канадского Закона о безопасности информации. За несоблюдение его положений, что может нанести ущерб канадским национальным интересам, предусмотрена в том числе уголовная ответственность.