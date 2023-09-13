13 сентября, 01:04
Попытка госпереворота в Нигере

Военные в Нигере сообщили о расторжении военного пакта с Бенином

Они обосновали это тем, что страна якобы разрешила разместить на своей территории войска для возможной военной интервенции со стороны ECOWAS

ТАСС, 13 сентября. Захватившие власть в Нигере мятежники заявили о расторжении военного пакта с Бенином, обвинив страну в том, что она якобы разрешила размещение войск на своей территории для возможной военной интервенции со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщает агентство Reuters.

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Мятежники в Нигере в зачитанном по национальному телевидению заявлении сообщили, что Бенин санкционировал развертывание солдат и военной техники в контексте возможной интервенции ECOWAS. Вследствие этого военная хунта Нигера "решает отказаться от соглашения о военном сотрудничестве" с Бенином, передает Reuters со ссылкой на выдержки из заявления. 

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БенинНигерПопытка госпереворота в Нигере
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