Маск заявил, что отказался включить Starlink в Крыму из-за санкций США в 2022 году

Под действие антироссийских ограничений подпадал и полуостров, для активизации системы было необходимо одобрение со стороны правительства Соединенных Штатов, пояснил он

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Илон Маск пояснил, что его отказ активировать по запросу Киева сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в прошлом году обусловлен действием антироссийских санкций. Соответствующее заявление он сделал, выступая в онлайн-формате на технологической конференции All-In Summit, организованной ведущими подкаста The All-In Podcast.

По словам Маска, на момент поступления запроса от украинских властей Starlink в "районе Крыма был отключен". "Отключен он был, так как США ввели санкции в отношении России", - отметил предприниматель, пояснив, что "под [действие] санкций подпадает Крым".

"Нам не разрешается включать соединение", - продолжал Маск, отметив, что для этого необходимо "одобрение со стороны правительства США", которого у него не было. По его словам, запрос украинских властей поступил "буквально посреди ночи". "Фактически они обратились к нам с просьбой принять участие в крупной военной акции", - отметил Маск, сравнив подобную диверсию с нападением Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Он заверил, что "включил бы [Starlink на территории Крыма], если бы получил соответствующую директиву президента США" Джо Байдена.

Ранее Маск заявил, что отклонил запрос Украины на активацию Starlink, так как хотел помочь людям, поскольку сервис не может быть использован для нападения киевских властей на Крым. Это нарушило бы пользовательское соглашение компании.

12 сентября вышла книга американского биографа Уолтера Айзексона о Маске. В ней излагается распространенная ранее СМИ в США история о том, как в 2022 году он временно отключил работу Starlink на территории Крыма, чтобы украинские военные не могли использовать ее для диверсий против Черноморского флота ВМФ России. Маск позднее пояснял, что не отключал систему в последний момент перед атакой - такая возможность была заблокирована изначально.