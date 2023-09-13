В ЮАР указали на важность подобных саммитам Россия - Африка встреч для повестки республики

Зампосла ЮАР в США Исмаил Эсау отметил, что такие совещания помогают в борьбе с нищетой и безработицей

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Совещания, подобные саммитам Россия - Африка, имеют важное значение для реализации политической и экономической повестки дня ЮАР. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель посла Южно-Африканской Республики в США Исмаил Эсау.

"Исходы этих саммитов важны, по сути, для развития политической и экономической повестки дня Южной Африки. В плане нашего продвижения вперед, самое важное - в плане повестки дня развития Южной Африки, в плане борьбы с нищетой и безработицей, создания рабочих мест для Южной Африки", - подчеркнул дипломат. Он комментировал второй саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия - Африка, прошедшие 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Эсау упомянул в этом контексте о взаимодействии ЮАР и Африки в целом с США и Европой и в рамках объединения БРИКС.

"В этом сухой остаток для наших отношений [с партнерами за рубежом], для взаимодействия, для получения взаимной выгоды", - сказал Эсау, имеющий дипломатический ранг посланника. Он принял участие в вечере в формате Россия - Африка. Это мероприятие провел в своей резиденции посол РФ в США Анатолий Антонов. "Мы говорим, что хотим, по сути, [иметь] сотрудничество, необходимое для развития Южной Африки", - добавил Эсау.

Комментируя весенние инсинуации американской стороны по поводу поставок ЮАР оружия России, дипломат признал, что они "действительно сказались на Южной Африке" негативным образом в плане ее национальной "валюты, обменных курсов". "Это отразилось на нашей экономике и дипломатическом взаимодействии", - указал Эсау.

Как отмечалось в опубликованной 5 сентября краткой версии доклада независимой комиссии ЮАР, российское судно Lady R, которое заходило в декабре 2022 года на базу ВМФ ЮАР в Саймонстауне, выгружало там оборудование для Вооруженных сил Южно-Африканской Республики и после этого не брало на борт никаких вооружений или боеприпасов. В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети утверждал, что Lady R приняло на борт на базе в Саймонстауне вооружения и боеприпасы для дальнейшей транспортировки в Россию и возможного использования в ходе специальной военной операции на Украине. Высказывания посла вызвали сильное падение курса национальной валюты ЮАР и породили в финансовых кругах страны опасения относительно угрозы введения Вашингтоном санкций в отношении Претории. Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор выразила недовольство заявлением Бригети. В опубликованной в июне газетой "Политико" статье говорилось, что администрация США была "в ярости" из-за высказываний Бригети. Согласно версии событий, изложенной газетой, посол выступил с упомянутыми утверждениями без ведома и разрешения руководства.