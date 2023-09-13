Экс-разведчик США заявил, что ресурсы Украины на наступление иссякают

Скотт Риттер отметил, что поставки Западом вооружений Киеву не смогут повлиять на сложившуюся ситуацию

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Ресурсы Киева иссякают в бесплодных попытках провести наступление, Запад не может лишить Россию стратегического превосходства над Украиной путем поставок вооружений. Такое мнение выразил в интервью ТАСС во вторник бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

Рассуждая о том, в течение какого времени Киев еще сможет предпринимать попытки наступательных действий, он отметил: "Это вопрос того, какие ресурсы украинцы готовы выделить на это. Их потери, по словам [президента России] Владимира Путина, составили 71 тыс. человек. Это на 11 тыс. больше, чем 60 тыс. человек, подготовленных Западом. Они понесли огромные материальные потери. У них кончаются деньги. У них кончаются обученные военные. Я думаю, в конечном счете, вопрос в том, сколько еще тысяч жизней украинцев [президент Украины Владимир] Зеленский и Запад готовы пожертвовать".

"Позиция России, по всей видимости, состоит в том, что она позволит Украине безрассудно растрачивать жизни людей. Я не думаю, что Россия перейдет в наступление до того, как Украина прекратит тратить жизни людей впустую", - полагает экс-инспектор ООН. "Я думаю, что у них кончаются ресурсы, - добавил Риттер, говоря об украинской стороне. - Честно говоря, я думаю, что они исчерпали свои возможности продолжать эту борьбу. К концу лета, ранней осенью (в США считается, что лето кончается в 20-х числах сентября - прим. ТАСС) контрнаступление прекратится. И тогда вопрос будет в том, что останется у Украины для продолжения сопротивления".

Бывший инспектор ООН также прокомментировал решение властей США поставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном. "Позвольте мне ясно сказать, что Запад буквально ничего не может предоставить Украине, что изменило бы баланс сил, - отметил он. - Россия находится в стратегически выгодном положении по всем параметрам". "Снаряды с обедненным ураном предназначены для танков M1 Abrams. Это бронебойные снаряды. Но я не думаю, что Россия будет без сопротивления ждать, пока M1 Abrams приблизится и выстрелит в российский танк. Россияне будут отстреливаться", - добавил Риттер.

"Россиянам известны эти вооружения. И, я думаю, они устанавливают системы противодействия им на свою бронетехнику. Трагедия тут в том, что еще больше украинцев погибнет. И если они потратят значительные объемы данных боеприпасов, они отравят почву. Так что следующие поколения украинцев и россиян, которые будут там жить, также будут страдать. Но они [снаряды] не изменят исход боевых действий", - подчеркнул Риттер.

Экс-инспектор ООН посетил во вторник мероприятие, посвященное сотрудничеству России и Африки, которое провел в своей резиденции посол РФ в США Анатолий Антонов.