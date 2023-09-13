СМИ узнали, что Байден и Нетаньяху встретятся в Нью-Йорке вместо Вашингтона

Как сообщает портал Axios, такое решение было принято, поскольку в администрации президента США опасаются, что переговоры в Белом доме нанесут урон положению главы Соединенных Штатов в глазах Демократической партии

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может состояться на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а не в Белом доме, как планировалось ранее. Об этом во вторник сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их сведениям, после долгих дебатов в американской администрации Байден решил встретиться с Нетаньяху в Нью-Йорке, а не Вашингтоне. Такой выбор места для переговоров, вероятно, разочарует израильского премьера, который рассчитывал провести их в Белом доме, пишет Axios.

Как сообщили порталу источники из числа израильских должностных лиц, Нетаньяху, раздраженный отсутствием приглашения в Белый дом, попросил посла Израиля в Вашингтоне Майкла Герцога организовать ему встречу с Байденом. Этим вопросом занимались и другие чиновники, в качестве возможной даты они предлагали 22 сентября, так как к этому дню президент и премьер завершат программы мероприятий по линии ООН в Нью-Йорке.

Несмотря на отсутствие единого мнения на этот счет в Белом доме, Байден сделал выбор в пользу Нью-Йорка. По информации собеседников Axios в американской администрации, госсекретарь США Энтони Блинкен уже сообщил об этом решении Нетаньяху по телефону, объяснив, что график президента не позволяет провести встречу в Овальном кабинете Белого дома.

Как пояснил один из источников из числа американских должностных лиц, в администрации опасаются, что переговоры в Белом доме нанесут урон положению Байдена в глазах Демократической партии. По мнению другого чиновника, помощники американского лидера опасаются протестов, которые могут устроить около Белого дома проживающие в США израильтяне. Другой собеседник портала пояснил, что встреча в Овальном кабинете может послать неверный сигнал о позиции Байдена в отношении судебной реформы Нетаньяху.

Судебная реформа в Израиле

Сформированное в конце 2022 года правительство во главе с лидером партии "Ликуд" Нетаньяху в начале года представило план преобразования судебной системы страны. Проект реформы, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда в пользу исполнительной ветви власти.

План сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, которая с начала года еженедельно проводит массовые акции протеста, требуя отозвать реформу. По мнению противников кабмина Нетаньяху, эти преобразования подрывают основы демократии в Израиле. Правительство настаивает, что реформа, наоборот, сделает политическую систему страны более демократичной.

24 июля парламент Израиля утвердил закон об ограничении так называемого принципа разумности. Этот первый этап реформы предполагает ограничение полномочий Верховного суда в части отмены решений правительства. Оппозиция голосование бойкотировала, заявив о намерении обжаловать принятый закон в суде.