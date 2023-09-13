13 сентября, 02:46

Лидер британской оппозиции планирует посетить Париж и встретиться с Макроном

По информации издания Politico, поездка состоится на следующей неделе

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер планирует посетить Париж и встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

По их информации, поездка должна состояться на следующей неделе, в понедельник или вторник. Встреча Стармера с Макроном будет происходить в Елисейском дворце, сообщает издание. Как отмечает Politico, прием лидера британской оппозиции французским президентом стал бы для него важным пиар-ходом за год до всеобщих выборов.

Если поездка будет подтверждена, она состоится незадолго до государственного визита во Францию короля Великобритании Карл III и королевы Камиллы, подчеркивает издание. 

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ВеликобританияФранция
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