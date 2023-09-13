Теперь в ближайшие часы должен быть объявлен новый состав правительства

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Кабмин Японии в полном составе подал в отставку перед перестановками, которые проводит премьер-министр Фумио Кисида, в частности, с целью повысить рейтинг со стороны населения и заручиться его поддержкой в преддверии возможных досрочных выборов.

На экстренном заседании кабмина все его члены подали соответствующие заявления, которые премьер принял, сообщила его канцелярия. Теперь в ближайшие часы должен быть объявлен новый состав кабинета министров. Согласно сообщениям японских СМИ, которые по традиции публикуют полный список новых назначений за день до перестановок, в этот раз сменятся 11 из 19 членов кабинета министров, включая глав МИД и Минобороны. Кроме того, в следующем составе правительства будет пять женщин, что станет самым большим числом за всю историю Японии.

Перестановки в кабмине

Как ожидается, внешнеполитическое ведомство возглавит 70-летняя Ёко Камикава вместо Ёсимасы Хаяси, который занимает этот пост с 2021 года. До этого она трижды была министром юстиции. Новым министром обороны вместо Ясукадзу Хамады станет Минору Кихара - член фракции экс-главы МИД Тосимицу Мотэги в Либерально-демократической партии (ЛДП). Он был советником Ёсихидэ Суги в период его нахождения на посту премьер-министра в 2020-2021 годы. Также Кисида намерен сменить министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Тэцуро Номуру, который в общении с журналистами использовал термин "загрязненная вода", говоря о сбрасываемой с АЭС "Фукусима-1" в океан очищенной от радиации воде, отмечает телеканал. Это ведомство должен возглавить Итиро Миясита, который до этого ни разу не занимал министерские посты.

Свои должности в новом правительстве, как ожидается, сохранят генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, глава Минфина Сюнъити Судзуки, министр экономической безопасности страны Санаэ Такаити. Кроме того, министр по вопросам цифровизации Таро Коно также продолжит выполнять обязанности, несмотря на общественную критику ввиду проблемы с соединением в одной пластиковой карте функций удостоверения личности и медицинского страхования.

Руководство правящей партии

Что касается руководящего состава ЛДП, то свои посты должны сохранить экс-премьер, действующий зампред ЛДП Таро Асо и генсек партии Тосимицу Мотэги, которого называют одним из главных претендентов на пост премьера в будущем и даже возможным соперником Кисиды на выборах председателя партии, а значит, и премьер-министра в следующем году. Они же возглавляют вторую и третью по величине фракции в ЛДП, мнение руководителей которых традиционно играет определяющее значение при выборе главы партии. Также на своем посту останется глава политического совета, вырабатывающего политику партии, Коити Хагиуда.

В случае роста рейтингов Кисида может распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы, чтобы укрепить позиции правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто". Сейчас у них большинство в обеих палатах парламента. Срок полномочий депутатов нижней палаты истекает осенью 2025 года.