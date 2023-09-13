КНДР произвела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря

Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает NHK

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. КНДР в среду провела запуск двух, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

По данным японских сторожевиков, обе ракеты уже упали, однако их точное место падения на данный момент не указывается. В то же время, по данным источников японского общественного телевидения в Минобороны, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Береговая охрана призывает находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракет не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды ведется сбор и анализ информации о новом запуске КНДР. Минобороны страны также занято анализом ситуации.

КНДР с начала года провела около 20 ракетных запусков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в настоящее время находится в России, куда он прибыл на спецпоезде. Как сообщало агентство ЦТАК, в ходе визита он планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.