Премьер Японии провел перестановки в правящей партии

Фумио Кисида не стал менять ее руководителей

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), провел перестановки в ее верхушке, оставив без изменений ее руководящий костяк. По этому случаю руководящий состав партии провел пресс-конференцию в штаб-квартире ЛДП.

Заместителем председателя партии остался вице-премьер Таро Асо, генсеком партии - Тосимицу Мотэги, главой политического совета - Коити Хагиуда, комитета по взаимодействию с парламентом - Цуёси Такаги. Вместе с тем пост главы генерального совета занял Хироси Морияма, а на освободившееся после него место главы комитета по организации выборов назначена Юко Обути, 49-летняя дочь бывшего премьер-министра Кэйдзо Обути.

По мнению местных наблюдателей, при принятии кадровых решений Кисида учитывал интересы внутрипартийных групп, мнение которых традиционно играет ключевое значение при выборах председателя партии, а значит и премьер-министра Японии. Асо и Мотэги, которого называют одним из наиболее вероятных кандидатов на пост премьера страны в будущем, возглавляют вторую и третью по величине фракции, а Хагиуда представляет крупнейшую фракцию, которую при жизни возглавлял покойный экс-премьер Синдзо Абэ. Учет интересов партийных групп необходим Кисиде для успешного выступления на выборах председателя ЛДП в следующем году.

В среду Кисида также проводит перестановки и в правительстве.