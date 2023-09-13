Посол Анголы в США заявил, что республика заинтересована в сотрудничестве с РФ

Агуштинью Ван-Дунем назвал Россию дружественной страной

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Анголы открыты для развития взаимодействия с Россией и заинтересованы в диалоге. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС посол этой африканской страны в США Агуштинью Ван-Дунем.

Дипломат принял участие в вечере в формате Россия - Африка. Это мероприятие провел в своей резиденции, расположенной недалеко от Белого дома, посол РФ в США Анатолий Антонов. "Думаю, это встреча очень важна. Мы можем получить больше информации о прошлом саммите России - Африка", - отметил Ван-Дунем. "Россия - дружественная страна", - подчеркнул он. "Мы сотрудничаем на протяжении многих лет в различных сферах", - констатировал дипломат.

Ван-Дунем заверил, что Ангола "открыта" для дальнейшего укрепления связей с РФ. "Диалог - это всегда хорошо", - добавил он.

Как подчеркнул Антонов на состоявшемся вечере, Россия нацелена на оказание осязаемого содействия странам Африки в превращении континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития. По его словам, Москва предложила на саммите государствам Африки "реальную помощь в области продовольственной безопасности, включая поставки российских удобрений, в энергетике и торговле". "Мы нацелены на взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования, культуры и СМИ. На перечисление всех проектов просто не хватит нашего вечера", - заявил Антонов.