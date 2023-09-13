13 сентября, 03:35,
обновлено 13 сентября, 03:53

Япония выразила решительный протест КНДР в связи с запуском ракет

Генсек кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с осуществленными пусками, предположительно, баллистических ракет. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"В связи с очередными пусками мы выразили решительный протест КНДР по линии посольства в Пекине", - подчеркнул он. Мацуно также сообщил, что ракеты, вероятно, "упали за пределами исключительной экономической зоны Японии".

Об осуществленном запуске двух, предположительно, баллистических ракет ранее проинформировала японская береговая охрана. Она призвала находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и незамедлительно связаться с властями.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды ведется сбор и анализ информации о новом запуске КНДР. Минобороны страны также занято анализом ситуации.

КНДР с начала года провела около 20 ракетных запусков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в настоящее время находится в России, куда он прибыл на спецпоезде. Как сообщало агентство ЦТАК, в ходе визита он планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

  

Теги:
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуострове
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