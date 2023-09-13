Две запущенные КНДР ракеты были баллистическими малой дальности

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея отметили, что снаряды запустили из района Сунан в окрестностях Пхеньяна

СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. КНДР в среду запустила две баллистические ракеты малой дальности. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"Наши вооруженные силы зафиксировали запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря из района Сунан в период с 11:43 по 11:53 (с 05:43 по 05:53 мск - прим. ТАСС). Наши вооруженные силы повысили бдительность на случай дополнительных запусков. Республика Корея и США в тесном сотрудничестве поддерживают полную готовность ", - говорится в заявлении комитета.

Ранее береговая охрана Японии сообщила о запуске двух, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря.