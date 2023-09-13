Лидер КНДР прибыл на космодром Восточный

Там состоятся переговоры Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточного.

На космодроме находится также президент РФ Владимир Путин, здесь состоятся переговоры на высшем уровне.

Ким Чен Ын находится с визитом в РФ по приглашению Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что на переговорах Путина и Ким Чен Ына, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

Поездка лидера КНДР

Ким Чен Ын прибыл с визитом в РФ 12 сентября. На станции Хасан в Приморском крае его встретил председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Также с лидером КНДР провел встречу губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын отправился в Россию с вокзала Пхеньяна во второй половине дня 10 сентября на спецпоезде. Судя по опубликованным фотографиям, в поездке его в том числе сопровождают глава МИД Цой Сон Хи, зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бён Чхоль и начальник отдела военного управления ЦК ТПК Пак Чон Чхон. В то же время официально полный состав делегации на данный момент не разглашался.

Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посетил с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. В последний раз лидер КНДР формально побывал за границей 30 июня 2019 года, когда в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Республикой Корея и КНДР он встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Сначала демаркационную линию в сторону Севера перешел Трамп, а затем Ким Чен Ын перешел на территорию Южной Кореи.

До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с президентом РФ провели переговоры во Владивостоке. Это была первая встреча глав государств. Лидеры побеседовали как тет-а-тет, так и с участием делегаций. Путин дал официальный прием по случаю визита лидера КНДР. По окончании переговоров руководители двух стран ответили на вопросы СМИ.

Космодром Восточный

Строительство космодрома Восточный в Амурской области началось в 2012 году. В рамках первой очереди к 2016 году были возведены стартовый и технический комплексы для запуска ракет среднего класса типа "Союз-2" с автоматическими космическими аппаратами, также сооружена мобильная башня обслуживания высотой 52 м, с помощью которой можно готовить ракету-носитель на стартовом комплексе при любых погодных условиях. Введен в эксплуатацию командно-измерительный пункт, построены автомобильные и железные дороги, связавшие космодром и другие объекты Восточного со строящимся городом Циолковский, и другие элементы инфраструктуры. Сейчас идут работы в рамках второй очереди строительства объектов космодрома.

Первый пуск с Восточного состоялся в 2016 году, всего по настоящее время с этого космодрома было выполнено 13 пусков.