По итогам встречи глав государств Центральной Азии планируется подписать пять документов

Среди них будут соглашения в сфере наземного транспорта и об общих направлениях молодежной политики и Дорожная карта по поддержке здоровья и благополучия жителей региона

АШХАБАД, 13 сентября. /ТАСС/. Встреча глав государств Центральной Азии пройдет 14-15 сентября в Душанбе, по ее итогам планируется подписать пакет из пяти документов. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

В числе документов, как пишет издание, совместное заявление глав государств Центральной Азии, соглашение в сфере наземного транспорта, соглашение об общих направлениях молодежной политики, положение о совете национальных координаторов по делам консультативных встреч, Дорожная карта по поддержке здоровья и благополучия жителей региона Центральной Азии на 2023-2025 годы.

Также, по информации газеты, на полях форума состоится совещание министров иностранных дел и планируется проведение более десяти параллельных мероприятий. Это Экономический форум, Международная выставка национальной продукции, встреча членов Диалога женщин-лидеров Центральной Азии, выставка художников, форум ректоров высших учебных заведений, Международная научная конференция, встреча министров транспорта и торжественный концерт мастеров культуры и искусств государств Центральной Азии, и ряд других культурных мероприятий.

Пятая консультативная встреча глав стран Центральной Азии пройдет в Душанбе 14-15 сентября. Также в эти дни планируется проведение заседания совета МФСА, учрежденного в 1993 году для преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне высохшего Аральского моря. В мероприятии ожидается участие президентов Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана и Таджикистана. Предыдущая встреча прошла в 2022 году в Чолпон-Ате в Киргизии.