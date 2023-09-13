Премьер Японии сменил глав МИД и Минобороны в ходе перестановок в правительстве

Пост главы МИД заняла Ёко Камикава, которая трижды была на должности министра юстиции

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сменил глав МИД и Минобороны в ходе перестановок в правительстве, оставив при этом ключевую структуру кабмина и практически не измененный руководящий состав возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). При этом число женщин среди министров впервые доведено до пяти. Обновленный список правительства зачитал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, который также сохранил за собой свой пост.

Ключевые изменения на внешнеполитическом и оборонном направлениях

Новым главой МИД стала 70-летняя экс-министр юстиции Ёко Камикава, которая сменит на этом посту Ёсимасу Хаяси, занимавшего его с 2021 года. Камикава окончила Токийский университет, а также получила степень магистра в Гарвардском институте государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. За время нахождения на посту министра юстиции Камикава подписала указы о приведении в исполнение 16 смертных приговоров. Из них 13 касались казней членов японской террористической секты "Аум синрикё" (запрещена в РФ), среди которых был и ее основатель Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото).

Новым главой Минобороны Японии стал 54-летний Минору Кихара. Ранее он не занимал министерских постов, однако был советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Кроме того, в 2013 году он был парламентским замминистра обороны, а в 2016-м - замминистра финансов.

Костяк правительства не изменился

В целом костяк правительства не изменился, ключевые должности в нем сохранили самые влиятельные члены кабмина. Так, министром финансов остался Сюнъити Судзуки, министром экономической безопасности - Санаэ Такаити, министром по делам цифровизации - Таро Коно, а министром экономики, торговли и промышленности - Ясутоси Нисимура.

Последний по совместительству занимает должность министра, ответственного за развитие экономических отношений с Россией, введенную в состав правительства при покойном экс-премьере Синдзо Абэ на подъеме российско-японских отношений. Однако в нынешних условиях, как говорил Кисида, по должности этот министр помогает японским компаниям уходить из России.

Изменения

В то же время произошел ряд других кадровых изменений. Так, министром по административным делам и коммуникациям стал Дзюндзи Судзуки, министром образования, культуры, спорта, науки и технологий - Масахито Морияма, министром сельского, лесного и рыбного хозяйства - Итиро Миясита, министром юстиции - Рюдзи Коидзуми, министром по восстановлению экономики - Ёситака Синдо, председателем национальной комиссии общественной безопасности - Ёсифуми Мацумура, министром охраны окружающей среды - Синтаро Ито, министром здравоохранения, труда и благосостояния - Кэйдзо Такэми.

Помимо Камикавы и Такити, женщинами-министрами стали Аюко Като (министр по проблемам низкой рождаемости), Синако Цутия (министр по делам реконструкции) и Ханако Дзими (министр регионального развития). Дзими по совместительству будет еще и министром по делам Окинавы и "северных территорий", как в Японии называют российские южные Курильские острова.

Стабилизация перед выборами в 2024 году

По мнению местных наблюдателей, одной из задач премьера Японии в ходе перестановок стало не только стремление освежить образ правящей верхушки и восстановить снижающийся рейтинг правительства, но и обеспечить стабилизацию руководящей структуры. Кисида пытается сбалансировать в правительстве и руководстве партии интересы всех партийных фракций, чтобы обеспечить себе в следующем году переизбрание на пост председателя ЛДП, а значит, и премьер-министра Японии.

Так, сохранившие за собой посты Асо и Мотэги, которого часто называют одним из главных потенциальных претендентов на пост главы партии, возглавляют в ЛДП вторую и третью по численности фракции. Именно мнение фракций имеет ключевое значение при выборе председателя партии. Так, представители партийной группы Асо получили четыре министерских портфеля, Мотэги - три, а Кисиды - лишь два. С учетом партийных постов наибольшее представительство в правящей верхушке получила самая большая фракция покойного экс-премьера Синдзо Абэ, имеющая теперь четырех министров в правительстве и пост главы ключевого политического совета ЛДП, определяющего политику партии.

Остались в правительстве и соперники Кисиды на прошлых выборах председателя партии - Таро Коно и Санаэ Такаити. По мнению ряда наблюдателей, оставляя их в правительстве, премьер также пытается снизить риски конкуренции с их стороны.