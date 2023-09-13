Минобороны Японии: Баллистические ракеты КНДР пролетели 350 и 650 км

В ведомстве предполагают, что они могли иметь изменяемую тракеторию полета

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. КНДР произвела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.

По его информации, ракеты пролетели порядка 350 и 650 км соответственно. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Кроме того, они могли иметь изменяемую траекторию полета. Власти Японии проводят анализ с целью подтверждения соответствующих данных.

Об осуществленном запуске двух, предположительно, баллистических ракет ранее проинформировала японская береговая охрана. Она призвала находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и незамедлительно связаться с властями. Информации о каком-либо ущербе из-за ракетного пуска Пхеньяна не поступало.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно объявил на пресс-конференции в Токио, что власти Японии выразили решительный протест КНДР по линии посольства в Пекине в связи с произошедшим.

КНДР с начала года провела около 20 ракетных запусков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в настоящее время находится в России, куда он прибыл на спецпоезде.