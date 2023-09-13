Белый дом считает, что Нью-Йорк не справляется с прибывшими мигрантами

Министерство внутренних дел в августе направило группу для оценки ситуации в городе, сообщает телеканал NBC

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена считает, что власти Нью-Йорка не справляются с масштабным миграционным кризисом. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

По его данным, министерство внутренних дел в августе направило группу для оценки ситуации в городе, в который за последнее время прибыло 100 тыс. мигрантов. Итоговая оценка не была опубликована, но по словам чиновника, у городских властей нет стратегии по решению миграционного вопроса.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс согласен, что городу трудно справляться с тысячами мигрантов, "спящих на улицах или в приютах". "Я не вижу конца этому. Эта проблема разрушит Нью-Йорк", - считает мэр.

В октябре прошлого года Адамс объявил о введении в городе режима ЧС из-за большого потока прибывающих нелегальных мигрантов. По его словам, система приютов для бездомных в городе была загружена на 100%. При этом ежедневно из южных штатов в мегаполис приезжают пять-шесть автобусов с нелегальными мигрантами без какого-либо согласования или уведомления.

В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.