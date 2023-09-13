Министр ВВС США призвал Вашингтон готовиться к войне с Китаем

Фрэнк Кендалл заявил, что если Америка не проведет реформу Воздушно-космических войск, то она рискует проиграть в столкновении

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал американские власти усилить подготовку к возможному военному столкновению с Китаем.

"Наша задача - сдерживать эту войну и быть готовыми к победе, если она случится, - приводит выдержки из заявления газета The Hill. - Мы все говорим о необходимости реформы Воздушно-космических войск, иначе мы можем не предотвратить и даже проиграть войну". Министр ВВС призвал США "быть готовыми к такому виду войны, в котором они не имеют современного опыта". Как утверждает Кендалл, война может начаться "если военного потенциала США окажется недостаточно для сдерживания китайской агрессии в отношении Тайваня".

Кендалл утверждает, что КНР наращивает свою армию для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Соединенными Штатами. По словам американского министра, Пекин создал два новых рода войск: для нанесения ударов по авианосцам и аэродромам и службу стратегической поддержки для информационного доминирования в космосе и киберпространстве. "Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для противостояния сверхдержав, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана", - пишет Кендалл.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре прошлого года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" со стороны Китая. В то же время он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.