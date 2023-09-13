Ким Чен Ын заявил, что слава России как страны первопроходцев космоса будет вечной

Лидер КНДР написал это заявление в книге почетных гостей в ходе посещения космодрома Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Слава России как страны первопроходцев космического пространства никогда не будет предана забвению. Об этом написал лидер КНДР Ким Чен Ын в книге почетных гостей в ходе посещения космодрома Восточный.

"Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет", - написал он.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области. При этом Путин пришел на место встречи за несколько минут. Вместе с президентом лидера КНДР ожидал глава Роскосмоса Юрий Борисов.