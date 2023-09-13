ЕК призвала таможенников уделять "особое внимание" автомобилям из России

При этом не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, говорится в последнем обновлении пояснительного документа Еврокомиссии в формате "Часто задаваемые вопросы" относительно антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Таможенным органам стран Евросоюза следует "уделять особое внимание" въезжающим на территорию сообщества автомобилям с российской регистрацией, так как они относятся к категории часто используемых при обходе санкций товаров. Об этом говорится в последнем обновлении пояснительного документа Еврокомиссии (ЕК) в формате "Часто задаваемые вопросы" относительно введенных против РФ санкций.

"Автотранспортные средства относятся к категории товаров, подверженных обходу, поэтому национальные компетентные органы должны уделять им особое внимание. При этом не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим", - отметили в Еврокомиссии.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены. Позднее в Еврокомиссии призвали европейских таможенников "разумным образом" применять санкции при досмотре предметов личной гигиены и одежды.