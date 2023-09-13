Ким Чен Ын назвал отношения с Россией главным приоритетом для КНДР

Лидер КНДР отметил, что страна поддерживает все решения российского президента Владимира Путина

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что развитие отношений с Москвой сейчас является главным приоритетом для Пхеньяна, и встреча с президентом Владимиром Путиным должна поднять их на новый уровень. Об этом он заявил перед началом переговоров с российским лидером.

"Сейчас для нашей страны первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией", - сказал он. Ким Чен Ын также выразил уверенность в том, что его переговоры с Путиным помогут "поднять отношения на новый уровень". Лидер КНДР также поделился впечатлениями от посещения России. "Мы с первого момента вступления на территорию России смогли почувствовать искренность российских друзей", - отметил он, выразив благодарность Путину и всему народу РФ от имени КНДР.

Поддержка решений Путина

КНДР считает, что Россия поднялась на священную борьбу за свой суверенитет и безопасность, и поддерживает все решения российского президента Владимира Путина. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с российским президентом.

"Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России", - сказал он, отметив, что его визит в Россию проходит в "особое время".

Лидер КНДР выразил полную поддержку российского руководства. "Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, а также решения правительства России", - сказал он, добавив, что Пхеньян хочет и дальше развивать отношения с Москвой.

Борьба с империализмом

Лидер КНДР надеется, что его страна и РФ всегда будут вместе противостоять империализму и защищать свой суверенитет.

"Надеемся, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", - сказал он.

Космическая держава

Делегация КНДР смогла своими глазами увидеть настоящее и будущее России, как космической державы, отметил Ким Чен Ын.

"Мы своими глазами смогли увидеть настоящее и будущее России, как космической державы", - отметил он. Лидер КНДР также выразил уверенность в том, что у двух стран много областей для развития отношений, включая "политику, экономику и культуру". По его словам, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным помогут поднять отношения между странами "на новый уровень".

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике.

Встреча проходит в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2". В переговорах принимают участие члены делегаций двух стран. В прошлый раз, когда лидер КНДР приезжал во Владивосток на встречу с Путиным в 2019 году, их переговоры в расширенном составе продолжались около трех с половиной часов.

Как ранее прогнозировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры в первую очередь будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями, культурными обменами. Он уточнял, что речь может пойти и о взаимодействии в чувствительных областях, но эти темы не должны обнародоваться. По словам представителя Кремля, также предполагается насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

Протокольная практика, как правило, предусматривает, что переговоры на высшем уровне проходят как в узком формате - один на один, так и в расширенном формате - при участии членов делегаций двух стран. Такой порядок был соблюден на переговорах Путина и Ким Чен Ына в 2019 году. Однако на этот раз отдельной встречи лидеров тет-а-тет заранее не планировалось. Песков говорил, что беседа пройдет с участием делегаций, после чего лидеры при необходимости продолжат общение один на один. Пресс-секретарь президента РФ также сообщал, что намечается официальный обед от имени главы российского государства в честь гостя из КНДР. До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке. Это была их первая встреча.