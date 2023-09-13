В Таджикистане заявили о планах привлечь $6,3 млрд в транспортную сферу

Министр транспорта республики Азим Иброхим сообщил, что средства необходимы для "реализации проектов, которые будут способствовать изменению схемы и структуры международных грузопотоков"

ДУШАНБЕ, 13 сентября. /ТАСС/. Таджикистан планирует привлечь $6,3 млрд для реализации проектов в транспортной сфере. Об этом заявил министр транспорта республики Азим Иброхим на первом совещании глав транспортных ведомств Центральной Азии, которое началось в Душанбе.

"В ближайшие годы мы планируем привлечь в эту отрасль около $6,3 млрд с целью реализации новых проектов, которые будут способствовать существенному изменению схемы и структуры международных грузопотоков, эффективности интеграции и экономическому росту", - заявил министр, открывая совещание.

По его словам, ведется активная работа по эффективному использованию коридора "Таджикистан - Узбекистан - Туркменистан - Иран - Турция - Европа", которая будет кратчайшим маршрутом от границы Китая через Центральноазиатский регион в Европу. "Данный коридор способствует возрождению Великого Шелкового пути и региональной экономической интеграции", - отметил Иброхим.

Совещание министров транспорта центрально-азиатского региона проводится впервые в рамках Пятой консультативной встречи глав государств региона, которое состоится 14-15 сентября. На встрече под председательством Азима Иброхима участвуют министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, Узбекистана Ильхом Махкамов, генеральный директор Агентства транспорта и связи при кабмине Туркмении Мамметхан Чакыев. Киргизия не представлена на совещании.